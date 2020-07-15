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15.07.2020 (10:27)

Экипажи самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота в ходе учения отработали поиск подлодки условного противника

В соответствие с планом боевой подготовки летчики морской авиации Тихоокеанского флота, взлетев с одного из аэродромов в Приморье, отработали над Японским морем задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.

По замыслу учения, в предполагаемый район нахождения неприятельской подводной лодки была направлена пара самолетов Ил-38. В полёте экипажи противолодочных самолетов решали задачи по поиску, классификации и слежению за обнаруженной субмариной. Противолодочники применили радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения, практиковались в приеме и анализе полученной с их помощью информации.

Экипажи в ходе трехчасового полёта совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, а также слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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