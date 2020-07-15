15.07.2020 (10:24)
В учебном центре военной полиции ЮВО в Северной Осетии началось обучение курсантов
В учебном центре военной полиции Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии начали обучение около 180 курсантов военной полиции по программе, основанной на методике подготовки миротворческих подразделений.
Они пройдут специальную подготовку для выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. В рамках спецкурса они получат компетенции для работы за пределами Российской Федерации, пройдут обучение по тактико-специальной, правовой, физической и огневой подготовкам, вождению и другим предметам.
Военные полицейские выполняют задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивают правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывают сопровождение медицинских и продовольственных гуманитарных колонн.
Завершив курсы подготовки, военнослужащие получат сертификат военного полицейского, дающий право на применение специальных средств и нелетального оружия.