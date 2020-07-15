15.07.2020 (10:21)

В Ставрополе приступила к работе специальная выездная группа для набора абитуриентов в вузы Минобороны России

В Ставрополь прибыла специальная выездная группа, которая произведет набор абитуриентов в высшие учебные заведения Минобороны России. В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения проводится в регионах проживания абитуриентов, без приезда конкурсантов в вузы.

В Ставрополе будет работать специальная выездная группа из Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко, в которую входят представители вуза, специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки. Они осуществят отбор кандидатов на базе военного комиссариата Ставропольского края. Допущенные к профессиональному отбору кандидаты, поступающие в вузы Минобороны России, имеющие среднее общее образование, будут прибывать в военный комиссариат края в период с 15 июля по 5 августа 2020 г. Сотрудники военкоматов известят и расскажут о времени и месте проведения профессионального отбора. Кандидаты, имеющие среднее профессиональное образование, и кандидаты, окончившие СПКУ, будут прибывать в вузы к 25 июля 2020 г.

Специалисты выездной группы определят категорию профессиональной и психологической пригодности, состояние здоровья и уровень физической подготовки абитуриентов. Выездная группа отберет кандидатов для поступления во все военные учебные заведения Министерства обороны России.

Приемные комиссии вузов будут работать с 25 июля по 10 августа. За это время они изучат результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ кандидатов и индивидуальные достижения абитуриентов, проведут окончательный профессиональный отбор. 15 августа кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, будут зачислены в военные учебные заведения.

Учебный год в военных учебных заведениях стартует планово – 1 сентября.

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