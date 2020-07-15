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15.07.2020 (10:18)

Курсанты военной кафедры ВГАУ выполнили стрельбы из РСЗО «Торнадо-Г» под Волгоградом

На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) курсанты военной кафедры Волгоградского Государственного аграрного университета (ВГАУ) выполнили зачетные огневые задачи курса подготовки артиллерии с боевой стрельбой из реактивных систем залпового огня РСЗО «Торнадо-Г».

По замыслу учения артиллерийские батареи РСЗО «Торнадо-Г» совместно с 152-мм самоходными гаубицами «МСТА-С» поддержали мотострелковые подразделения в наступлении, нанеся огневое поражение условному противнику.

В ходе практического выполнения огневых задач курсанты управляли огнем артиллерийских подразделений, отрабатывали действия в должности командира взвода (батареи) с закрытой огневой позиции, а также в должности артиллерийского корректировщика.

По мнению преподавателей военной кафедры только практические занятия с боевой стрельбой позволяют курсантам закрепить полученные знания в стенах вуза.

На учении было израсходовано около 300 боеприпасов и реактивных снарядов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения
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