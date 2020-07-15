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15.07.2020 (09:38)

Экипажи бомбардировщиков Су-24М авиаполка ЮВО выполнили ночные учебно-тренировочные полеты

С летным составом авиаполка Южного военного округа (ЮВО) в рамках летной подготовки проведены ночные учебно-тренировочные полеты в Волгоградской области.

Экипажи Су-24М отработали более 15 ночных самолетовылетов с боевым применением неуправляемых ракет и бомбометанием на полигоне в Астраханской области, уничтожив при этом командные пункты и колонны боевой техники условного противника.

Также экипажи отработали взлет и заход на посадку по освещаемой полосе, выполнили боевое маневрирование, в том числе на малых высотах от 100
до тысячи метров. Среди обязательных элементов упражнений, которые также выполнили пилоты – имитация воздушного боя с нанесением бомбового удара по наземным целям.

На занятия привлекался весь летный и инженерно-технический состав полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Самолеты , Южный военный округ
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