15.07.2020 (09:38)
Экипажи бомбардировщиков Су-24М авиаполка ЮВО выполнили ночные учебно-тренировочные полеты
С летным составом авиаполка Южного военного округа (ЮВО) в рамках летной подготовки проведены ночные учебно-тренировочные полеты в Волгоградской области.
Экипажи Су-24М отработали более 15 ночных самолетовылетов с боевым применением неуправляемых ракет и бомбометанием на полигоне в Астраханской области, уничтожив при этом командные пункты и колонны боевой техники условного противника.
Также экипажи отработали взлет и заход на посадку по освещаемой полосе, выполнили боевое маневрирование, в том числе на малых высотах от 100
до тысячи метров. Среди обязательных элементов упражнений, которые также выполнили пилоты – имитация воздушного боя с нанесением бомбового удара по наземным целям.
На занятия привлекался весь летный и инженерно-технический состав полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.