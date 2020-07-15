15.07.2020 (08:24)

Cамолеты Ил-76 ВТА задействованы для оказания помощи в тушении природных пожаров в Ульяновской области

По решению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении природных пожаров в Ульяновской области задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА).

15 июля 2020 года экипаж военно-транспортного самолета Ил-76 оборудованный выливным авиационным прибором (ВАП-2) совершил первый вылет для тушения лесного пожара в Майнском районе Ульяновской области, сбросив 42 тонны воды на очаг возгорания.

Самолеты Ил-76 Ульяновского военно-транспортного авиационного полка оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2), а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.

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