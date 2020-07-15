15.07.2020 (00:01)
Аварийно-спасательные подразделения соревнуются в прохождении рубежей эстафеты
Участники Всеармейского конкурса аварийно-спасательных формирований приступили к прохождению второго этапа соревнований - эстафеты.
При прохождении этапа решающую роль играют индивидуальные способности и профессиональные навыки участников команд.
Эстафета включает в себя штурмовую полосу, полосу спасателя, преодоление прохода через заблокированную дверь, поиск металлических предметов, лабиринт с препятствиями, выполнение нормативов по огневой подготовке, совершение марша по пересеченной местности.
В конкурсе принимают участие сборные команды Тихоокеанского и Северного флотов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, 12 Главного управления Минобороны РФ, Служба противопожарной защиты и спасательных работ управления коменданта охраны МО РФ.
Впереди командам предстоит совершить «Победный рывок» в третьем финальном этапе конкурса.
Победители представят Вооруженные Силы России на международном этапе конкурса.