15.07.2020 (00:01)

Аварийно-спасательные подразделения соревнуются в прохождении рубежей эстафеты

Участники Всеармейского конкурса аварийно-спасательных формирований приступили к прохождению второго этапа соревнований - эстафеты.

При прохождении этапа решающую роль играют индивидуальные способности и профессиональные навыки участников команд.

Эстафета включает в себя штурмовую полосу, полосу спасателя, преодоление прохода через заблокированную дверь, поиск металлических предметов, лабиринт с препятствиями, выполнение нормативов по огневой подготовке, совершение марша по пересеченной местности.

В конкурсе принимают участие сборные команды Тихоокеанского и Северного флотов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, 12 Главного управления Минобороны РФ, Служба противопожарной защиты и спасательных работ управления коменданта охраны МО РФ.

Впереди командам предстоит совершить «Победный рывок» в третьем финальном этапе конкурса.

Победители представят Вооруженные Силы России на международном этапе конкурса.

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