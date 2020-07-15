15.07.2020 (08:13)
На территории штаба общевойскового объединения ВВО в Бурятии открыт памятник «Танк Т-34»
На территории штаба общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в военном городке Сосновый Бор Республики Бурятия состоялась торжественная церемония открытия памятника «Танк Т-34» с зажжением Вечного огня. Мероприятие прошло в рамках празднования в этом году 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, с участием военнослужащих, ветеранов военной службы, а также представителей органов власти.
На открытии памятника, с торжественной речью, выступили командующий объединением генерал-майор Валерий Солодчук и заместитель председателя правительства Республики Бурятия Вячеслав Цыбикжапов.
После чего, по православной традиции, памятник танку был освящен служителем Русской православной церкви – иереем Павлом Науменко.
Право зажжения Вечного огня у мемориала было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны, участнику освобождения Вены - Максимову Сергею Дмитриевичу, которому в этом году исполняется 94 года.
После минуты молчания в память о погибших войнах-земляках, командованием объединения и частей, представителями местной власти к памятнику были возложены цветы, а также памятные венки от военнослужащих воинских частей гарнизона.
Помимо этого, в рамках мероприятия состоялось награждение участников республиканского патриотического движения «Юнармия» и учащихся кадетских классов местных школ.