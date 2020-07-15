15.07.2020 (07:57)

Более 15,9 млн. рублей жилищной субсидии выплачено военнослужащему ВВО на семью из 7 человек

Специалистами Федерального государственного казенного учреждения «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации в первом полугодии 2020 года наибольший размер жилищной субсидии выплачен военнослужащему Восточного военного округа, проходящему военную службу в Хабаровском крае с составом семьи 7 человек. Размер жилищной субсидии этому военнослужащему составил более 15,9 млн. рублей.

По 15,6 млн. руб. перечислены военнослужащим, проходящим службу в воинских частях ВВО, дислоцированных в Чите, Уссурийске и в Улан- Удэ, с составами семей по 6 человек.

Сумма жилищной субсидии при максимальном коэффициенте 2,75 (при выслуге лет 25 и более) в 1 полугодии составляла на состав семьи 1 человек – 4,2 млн. руб.; на 2 человека – 5,3 млн. руб.; на 3 человека – 6,8 млн. руб., а с учетом повышения стоимости квадратного метра на 2 полугодие, сумма жилищной субсидии будет составлять на состав семьи из 1 человека – 4,4 млн. руб.; на 2 человека – 5,6 млн. руб.; на 3 человека – 7,2 млн. рублей. Также стоит учесть, что при наличии права на дополнительную площадь сумма жилищной субсидии увеличивается на 2 млн. рублей.

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