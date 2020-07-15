15.07.2020 (07:56)

Военнослужащие РХБ защиты Восточного военного округа провели дезинфекцию призывного пункта в Чите

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае, провели специальную обработку призывного пункта в Чите.

Были продезинфицированы внутренние помещения приемной комиссии, площадки вокруг зданий призывного пункта. В общей сложности военнослужащие обработали более 2 тыс. кв. м территорий военкомата.

Для дезинфекции зданий и помещений применяется специальный раствор, состоящий из 1,5-процентного водного раствора 2/3 гипохлорита кальция, который распыляется в помещениях с помощью специальных устройств. Кроме того, военнослужащие применили специальные авторазливочные станции АРС-14КМ, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции отдельных участков местности и дорог.

Для дезинфекции призывного пункта в Чите было задействовано 18 человек личного состава, задействовано две единицы специальной техники.

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