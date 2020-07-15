15.07.2020 (07:53)
Боевыми стрельбами «Торнадо-Г» и «Мста-С» завершилось учение с артиллеристами ВВО в Приморье
Артиллеристы Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) провели комплексные учения по уничтожению баз условного противника.
На общевойсковом полигоне «Сергеевский» Приморского края, с расчетами 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» проведены комплексные учения, в которых приняли участие порядка 200 военнослужащих. Также к выполнению огневых задач привлекались самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация» и комплексы 2С12 «Сани».
С помощью расчета беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», офицеры на пункте управления артиллерией в ходе огневого поражения условного противника производили корректировку и оценку результатов, это позволило сократить расход боеприпасов для поражения отдельных целей.