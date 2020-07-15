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15.07.2020 (07:53)

Боевыми стрельбами «Торнадо-Г» и «Мста-С» завершилось учение с артиллеристами ВВО в Приморье

Артиллеристы Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) провели комплексные учения по уничтожению баз условного противника.

На общевойсковом полигоне «Сергеевский» Приморского края, с расчетами 152-мм самоходных гаубиц  «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» проведены комплексные учения, в которых приняли участие порядка 200 военнослужащих. Также к выполнению огневых задач привлекались самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация» и комплексы 2С12 «Сани».

С помощью расчета беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», офицеры на пункте управления артиллерией в ходе огневого поражения условного противника производили корректировку и оценку результатов, это позволило сократить расход боеприпасов для  поражения отдельных целей.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Учения , Восточный военный округ
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