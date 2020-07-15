15.07.2020 (07:52)
Военнослужащие ВВО в Бурятии участвуют в тренировках с выполнением учебно-боевых задач
Тренировки с выходом техники и личного состава в назначенные районы начались в воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия.
В этих мероприятиях принимают участие несколько тысяч военнослужащих, задействованы сотни единиц вооружения и военной специальной техники.
Военнослужащие в ходе тренировок отрабатывают порядок действий по тревоге, осуществляют подготовку боевых машин и выход в составе подразделений на технике из парков в назначенные районы.
В ходе масштабных мероприятий командиры совершенствуют навыки по управлению подразделениями, взаимодействию и всестороннему обеспечению деятельности подчиненного личного состава.
Помимо этого, в рамках тренировок пройдут контрольные занятия на полигонах, автодромах и стрельбищах, с индивидуальной оценкой профессиональной подготовленности каждого военнослужащего общевойскового объединения.