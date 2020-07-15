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15.07.2020 (07:52)

Военнослужащие ВВО в Бурятии участвуют в тренировках с выполнением учебно-боевых задач

Тренировки с выходом техники и личного состава в назначенные районы начались в воинских частях общевойскового объединения  Восточного военного округа,  дислоцированных в Республике Бурятия.

В этих мероприятиях принимают участие несколько тысяч военнослужащих, задействованы  сотни единиц  вооружения и военной специальной техники.

Военнослужащие в ходе тренировок отрабатывают порядок действий по тревоге, осуществляют подготовку боевых машин и выход в составе подразделений на технике из парков в назначенные районы.

В ходе масштабных мероприятий командиры совершенствуют навыки по управлению подразделениями, взаимодействию и всестороннему обеспечению деятельности подчиненного личного состава.

Помимо этого, в рамках тренировок пройдут контрольные занятия на полигонах, автодромах и стрельбищах, с индивидуальной оценкой профессиональной подготовленности каждого военнослужащего общевойскового объединения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ
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