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15.07.2020 (06:30)

Разведчики Амурского объединения ВВО навели авиацию на условного противника с помощью новейшего комплекса «Стрелец»

Разведчики мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области,   практически навели авиацию с помощью современных разведывательных комплексов КРУС «Стрелец».

В ходе двустороннего тактического учения на одном из полигонов Приамурья разведывательные группы в течение нескольких дней совершали разведрейды и действовали в авангарде своих подразделений. 

В ходе практических действий разведчики выявили командный пункт и скопление техники условного противника, определили координаты целей и передали их точное месторасположение для дальнейшего уничтожения пусками неуправляемых авиационных снарядов  экипажами вертолетов Ми-8амтш.

Точные координаты целей удалось разведать и передать в режиме реального времени благодаря применению недавно поступивших комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

КРУС «Стрелец» последней модификации поступил на вооружение подразделений  разведки в конце минувшего года. Комплекс оснащен системой ГЛОНАСС и обеспечивает боевое управление, идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание и подготовку данных для эффективного применения вооружения. Аппаратура оснащена системой опознавания «свой-чужой», может сопрягаться со всеми отечественными средствами разведки, связи, приборами прицеливания, а также беспилотными летательными аппаратами.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Разведывательные подразделения
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