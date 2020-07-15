15.07.2020 (07:41)

Подвижной «радиокупол» для защиты колонны боевой техники на марше от налета дронов-разведчиков поставили специалисты РЭБ ВВО

В Амурской области состоялось тактико-специальное учение с подразделением радиоэлектронной борьбы мотострелкового соединения Восточного военного округа по организации защиты колонны военной техники на марше от радиоуправляемых мин и боевых дронов, наводимых на колонну диверсантами условного противника.

В ходе учения специалисты РЭБ организовали подвижную закрытую радиозону, установив на боевую технику малогабаритные станции помех «Лесочек».

Во время движения колонны боевой техники удалось предотвратить подлет БЛА с муляжом боевой гранаты. Кроме того, были нейтрализованы условные радиоуправляемые фугасы, расставленные по маршруту движения колонны. Тактика действий была выработана на основе опыта современных военных конфликтов.

В учении приняло участие более 600 военнослужащих, задействовано около 60 единиц боевой и специальной техники.

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