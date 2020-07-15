Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.07.2020 (07:41)

Подвижной «радиокупол» для защиты колонны боевой техники на марше от налета дронов-разведчиков поставили специалисты РЭБ ВВО

В Амурской области состоялось тактико-специальное учение с подразделением радиоэлектронной борьбы мотострелкового соединения Восточного военного округа по организации защиты колонны военной техники на марше от радиоуправляемых мин и боевых дронов, наводимых на колонну диверсантами условного противника.

В ходе учения специалисты РЭБ организовали подвижную закрытую радиозону, установив на боевую технику малогабаритные станции помех «Лесочек».

 Во время движения колонны боевой техники удалось предотвратить подлет БЛА с муляжом боевой гранаты. Кроме того, были нейтрализованы условные радиоуправляемые фугасы, расставленные по маршруту движения колонны. Тактика действий была выработана на основе опыта современных военных конфликтов.

В учении приняло участие более 600 военнослужащих, задействовано около 60 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В поселке Еруда завершил работу военно-полевой госпиталь, развернутый Минобороны России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции
Молодые лейтенанты общевойскового объединения ВВО в Бурятии будут полностью обеспечены служебным жильем
Военнослужащие ВВО разгромили превосходящего условного противника на полигоне в Амурской области
Артиллеристы ВВО в Еврейской автономии нанесли огневые удары современными самоходными гаубицами «Мста-С»

Метки:
Восточный военный округ , Войска РЭБ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false