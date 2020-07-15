15.07.2020 (07:39)

В параде в честь Дня ВМФ во Владивостоке примут участие семь боевых кораблей Тихоокеанского флота

С 20 июля в акватории бухты Золотой Рог начнется постановка на парадные бочки боевых кораблей Тихоокеанского флота, которые примут участие в морском параде в День Военно-Морского Флота России.

Парадный строй кораблей ТОФ будет сформирован вдоль судоходного фарватера бухты Золотой Рог, в районе набережной Цесаревича. Проведение Военно-морских парадов в Золотом Роге ранее не практиковалось из-за значительного трафика гражданских судов, а праздничные мероприятия проходили в Амурском заливе. Исключение было сделано лишь в 2015 году для морского парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Возглавит строй флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», место за ним в парадной линии займут большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корвет «Громкий», малый противолодочный корабль «Кореец», ракетный катер «Р-18», базовый тральщик «БТ-100» и большая дизельная подводная лодка.

Ранее судами обеспечения ТОФ в бухте Золотой Рог было установлено 16 комплектов рейдового оборудования. Вес каждой полной сборки составляет почти 55 тонн.

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