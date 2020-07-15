15.07.2020 (07:20)
Военнослужащие РХБ защиты ВВО проводит регулярную дезинфекцию воинских эшелонов с новобранцами в Забайкальском крае
Подразделение радиационной химической и биологической защиты общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае, проводят дезинфекцию воинских эшелонов, перевозящих молодое пополнение для войск ВВО, на железнодорожном вокзале г. Читы.
Мероприятия дезинфекции проводятся в целях недопущения распространения вирусных инфекций среди личного состава.
Новобранцы обеспечены средствами индивидуальной защиты, в ходе движения они находятся под наблюдением медицинских специалистов. На всех пунктах остановки подвижной состав обрабатывается раствором ДТСГК 1% с помощью подразделений войск РХБ защиты ВВО.
Перед началом обработки с личным составом подразделения РХБ защиты проводится инструктаж по требованиям техники безопасности при выполнении дезинфекции.