15.07.2020 (07:20)

Военнослужащие РХБ защиты ВВО проводит регулярную дезинфекцию воинских эшелонов с новобранцами в Забайкальском крае

Подразделение радиационной химической и биологической защиты общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае, проводят дезинфекцию воинских эшелонов, перевозящих молодое пополнение для войск ВВО, на железнодорожном вокзале г. Читы.

Мероприятия дезинфекции проводятся в целях недопущения распространения вирусных инфекций среди личного состава.

Новобранцы обеспечены средствами индивидуальной защиты, в ходе движения они находятся под наблюдением медицинских специалистов. На всех пунктах остановки подвижной состав обрабатывается раствором ДТСГК 1% с помощью подразделений войск РХБ защиты ВВО.

Перед началом обработки с личным составом подразделения РХБ защиты проводится инструктаж по требованиям техники безопасности при выполнении дезинфекции.

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