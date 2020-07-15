15.07.2020 (05:00)

В поселке Еруда завершил работу военно-полевой госпиталь, развернутый Минобороны России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции

Военно-полевой госпиталь Минобороны России, развернутый в поселке Еруда Красноярского края для помощи в борьбе с коронавирусом, завершил свою работу. Лечение больных проходило совместно со специалистами медицинской службы Центрального военного округа (ЦВО) и Федерального медико-биологического агентства.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина сводный отряд Минобороны России с 18 мая 2020 года оказывал помощь в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

«На территории мобильного госпиталя было вылечено 240 больных. В настоящее время приступили к свертыванию мобильного госпиталя для дальнейшего убытия в пункты постоянной дислокации», – сообщил начальник военно-полевого госпиталя майор медицинской службы Евгений Захарченко.

Совместная работа военных и гражданских медиков позволила полностью ликвидировать вспышку COVID-19 на предприятии. Всего на лечении в военно-полевом госпитале с 18 мая находилось более 200 сотрудников предприятия.

От Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края было привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов и более 50 единиц специальной военной техники, а также полевой медицинский госпиталь на 100 коек.

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