15.07.2020 (00:48)

Более 40 тысяч кандидатов на поступление в вузы Минобороны России пройдут отбор по новым правилам

15 июля начинается набор абитуриентов в военные вузы Министерства обороны России. Из-за переносов сроков сдачи Единого государственного экзамена, связанного со сложной эпидемиологической обстановкой, отбор желающих поступить в высшие учебные заведения военного ведомства пройдёт в новом формате – в регионах проживания абитуриентов, без приезда кандидатов непосредственно в вуз.

Для этого в 74 региона страны отправились специальные выездные группы, в которые вошли представители вузов, специалисты групп профессионально-психологического отбора и физической подготовки. Они осуществят отбор кандидатов на базе военных комиссариатов областей, краёв и республик. Молодые люди и девушки, решившие поступать в высшие военные учебные заведения, были оповещены о времени проведения вступительных испытаний, запланированных с 15 июля по 5 августа, а специалисты этих выездных групп совместно с работниками военных комиссариатов проведут тестирование для определения профессиональной и психологической пригодности, состояние здоровья будущих абитуриентов и уровень физической подготовки.

Каждая выездная группа отберёт кандидатов для поступления во все высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации. Даты проведения набора выбраны с учётом сроков проведения единого государственного экзамена и принимаемых мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Особенность подготовки к набору курсантов первого курса в этом году заключается в проведении целого комплекса мероприятий, направленных как на безусловное выполнение кадрового заказа Министерства обороны, так и сохранение здоровья абитуриентов. Предусмотрены дезинфекция помещений, сдача физических упражнений на открытых спортивных площадках, проведение обязательной термометрии, соблюдение социальной дистанции.

Подготовка к профессиональному отбору велась планово, начиная с сентября 2019 года. Она включала в себя направление офицеров учебного заведения во все регионы нашей страны для проведения агитационных мероприятий, регулярное (начиная с октября) проведение дней открытых дверей (до начала распространения инфекции), размещение агитационных материалов и выступления представителей вузов в средствах массовой информации, постоянные консультации абитуриентов и их родителей в режиме «горячей линии» по вопросам поступления.

В нынешних условиях вузы сконцентрировали свою работу на расширении связи непосредственно с военными комиссариатами и индивидуальной работе с абитуриентами в режиме консультаций и разъяснения порядка поступления, а также использования официальных сайтов учебных заведений для оперативного информирования обо всех изменениях и принимаемых решениях, касающихся организации набора.

В качестве кандидатов на обучение курсантами по программам с полной военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющее среднее общее образование.

В этом году на зачисление в военные вузы претендуют более 40 тысяч человек. Из них – более 38 тысяч из числа гражданской молодёжи (выпускников организаций среднего общего и среднего профессионального образования), в том числе более 1300 выпускников суворовских, нахимовских, кадетских училищ и корпусов, а также более четырёх тысяч военнослужащих, не имеющих офицерского звания.

Профессиональный отбор в военные вузы включает в себя проверку общеобразовательного уровня (вступительные испытания и результаты ЕГЭ), определение физической подготовленности и прохождение медицинской комиссии. Можно быть выдающимся в области наук, мастером спорта и абсолютно здоровым человеком, готовым по своим данным даже к полёту в космос, однако по своим психологическим качествам не соответствовать офицерскому призванию.

Вследствие этого профессиональный отбор кандидатов предполагает определение категории профессиональной пригодности на основе их социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического обследования.

Предъявляются к абитуриентам и высокие требования по физической подготовке, что, безусловно, совершенно оправданно, потому что физическая подготовка военнослужащих – это залог боеспособности армии. Абитуриенты сдают экзамен по трём упражнениям: подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 3 км. Для девушек вступительные испытания по физической культуре предполагают наклоны туловища вперёд, бег на 100 м и бег на 1 км. Итоговая оценка физической подготовленности абитуриента определяется по сумме баллов, полученных за выполнение всех упражнений.

Заметим, что кандидаты, имеющие среднее профессиональное образование и изъявившие желание сдавать вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, выпускники суворовских и кадетских училищ для прохождения профессионального отбора будут вызваны непосредственно в вузы с 25 июля по 10 августа.

В эти же сроки приёмные комиссии вузов, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ кандидатов и индивидуальные достижения абитуриентов, сформируют конкурсные списки кандидатов, на основе которых будут приняты решения с рекомендацией для обучения либо в отказе. С 15 августа кандидаты, успешно прошедшие отбор, будут зачислены в военные учебные заведение и приступят к общевойсковой подготовке в учебных центрах вузов. Тех, кто не пройдёт конкурсные испытания, сотрудники военных комиссариатов также оповестят в обязательном порядке. Учебный год в военных учебных заведениях начнётся планово 1 сентября.

В 2020 году наиболее высокий общий конкурс на поступление ожидается в Новосибирское высшее военное командное училище, Военную академию Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (Тверь), Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург), а также в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. По сравнению с предыдущими годами наблюдается стойкая положительная динамика в увеличении конкурса в военно-морских вузах.

В девяти учебных заведениях представлены специальности, предусмотренные для обучения девушек-курсантов. Представительницы прекрасной половины человечества могут осуществить свою мечту стать офицерами Российской армии в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (Кострома); Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова, Военная академия Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (Тверь); Военном институте (военно-морском политехническом) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» (Санкт-Петербург) и его филиале в Калининграде; Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (Московская область, г. Балашиха), Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого (Санкт-Петербург), Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург) и Военном университете Министерства обороны (Москва).

Выпускники военных вузов получают квалификацию в соответствии с избранной специальностью с присвоением воинского звания «лейтенант» и диплом государственного образца о высшем образовании. Обучение длится 4-5 лет. Кроме того, в ряде заведений проводится обучение по программам средней специальной подготовки. Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев. Выпускники получают квалификацию в соответствии с избранной специальностью и диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании с присвоением воинского звания «прапорщик» («сержант»).

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