15.07.2020 (00:42)

Военные комиссариаты Москвы и Подмосковья завершили отправку призывников к местам несения военной службы

Со сборных пунктов Москвы и Подмосковья завершилась отправка призывников к местам несения военной службы, основная часть была направленна в соединения и воинские части Западного военного округа, научные роты МО РФ а также в другие военные округа и СФ.

В ходе весеннего призыва на военную службу было направленно порядка 10 тыс. призывников. В этом коду военная призывная компания проводилась в условиях введенных ограничительных мер, обусловленных комплексом мероприятий по нераспространению вирусных заболеваний.

Работа медицинских и призывных комиссий была спланирована таким образом, чтобы обеспечить исполнение всеми гражданами воинской обязанности. Все военные комиссариаты районов и сборных пунктов были обеспеченны достаточным количеством дезинфекционных средств, были организованны посты дистанционной термометрии на входных группах, пункты обработки рук, нанесена разметка, обеспечивающая соблюдение социально-безопасной дистанции между гражданами, ежедневно проводилась обработка помещений и прилегающей территории, были созданы необходимые запасы медицинских масок и перчаток на сотрудников и призывников. Помимо всех мер на сборном пункте проводилось тестирование перед отправкой на военную службу. Для этих целей было получено порядка 20 тыс. тест систем на выявление антител к короновирусу.

Также в весенний призыв были добавлены в комплект несессера дополнительно дезинфицирующие средства для рук и ног.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице