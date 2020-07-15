15.07.2020 (00:33)
Экипажи Дальней авиации отработали пуски ракет и дозаправку в воздухе в ходе учения в Саратовской области
В Саратовской области на базе авиационного полка дальней авиации прошло летно-тактическое учение.
В ходе выполнения полетов экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс отработали дозаправку в воздухе на высоте более 6000 метров и скорости около 600 километров в час, воздушное патрулирование в заданной зоне, а так же выполнили пуски ракет по целям на полигоне.
«Данные мероприятия проводятся согласно плану боевой подготовки. Основной задачей лётного состава является отработка уверенных и организованных действий при выполнении задач по предназначению» - подчеркнул командир соединения дальней авиации генерал-майор Олег Пчела.
Всего в учении было задействовано около 10 самолетов Ту-160, Ту-95мс и Ил-78. Кроме того привлекались более 30 единиц техники обеспечения полетов.