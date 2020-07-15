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15.07.2020 (00:33)

Экипажи Дальней авиации отработали пуски ракет и дозаправку в воздухе в ходе учения в Саратовской области

В Саратовской области на базе авиационного полка дальней авиации прошло летно-тактическое учение.

В ходе выполнения полетов экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс отработали дозаправку в воздухе на высоте более 6000 метров и скорости около 600 километров в час, воздушное патрулирование в заданной зоне, а так же выполнили пуски ракет по целям на полигоне.

«Данные мероприятия проводятся согласно плану боевой подготовки. Основной задачей лётного состава является отработка уверенных и организованных действий при выполнении задач по предназначению» - подчеркнул командир соединения дальней авиации генерал-майор Олег Пчела.

Всего в учении было задействовано около 10 самолетов Ту-160, Ту-95мс и Ил-78. Кроме того привлекались более 30 единиц техники обеспечения полетов.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Дальняя авиация , ВВС , ВКС , Учения
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