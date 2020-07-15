15.07.2020 (00:12)

В Нижегородской области военнослужащие ЗВО остановили наступление противника, применив «танковую карусель»

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» военнослужащие отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели боевые стрельбы танков Т-72Б3 с применением метода повышенного темпа стрельбы «танковая карусель».

По замыслу учения занятий танкисты находились в обороне, их задачей было отразить атаку мотострелкового батальона с поддержкой бронетанковых сил условного противника. При приближении сил противника на расстояние 2 тыс. метров экипажи получили команду «Огонь!» и приступили к уничтожению живой силы и бронетехники условного противника осколочно-фугасными и бронебойными 125-мм снарядами.

В рамках проведения занятий танкисты выполнили более 150 выстрелов основного калибра танков Т-72Б3. Особенностью выполнения стрельб методом «танковой карусели» является попарная, поочередная стрельба танков. Это позволяет накрыть условного противника непрерывным огнем и компенсировать время перезарядки.

Всего в стрельбах приняло участие более 250 военнослужащих и свыше 70 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

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