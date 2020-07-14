14.07.2020 (23:52)

В Республике Карелия стартовал сбор по подготовке авиационных спасателей Ленинградского объединения ВВС и ПВО

В Республике Карелия на базе истребительного авиационного полка стартовал учебно-методический сбор по подготовке специалистов спасательных парашютно-десантных и поисково-спасательных служб Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В течение двух недель участники сбора будут отрабатывать навыки поисково-спасательных работ в дневное и ночное время, в простых и сложных метеорологических условиях. Специалисты спасательных служб укрепят практические навыки поиска и спасения авиационных экипажей, получивших травмы при катапультировании, извлечения и эвакуации пострадавших беспарашютным способом при помощи спускоподъемных устройств и оказания им первой медицинской помощи.

Кроме того, с военнослужащими проведут занятия по боевому выживанию и ориентированию в сложных условиях местности.

Учебно-методический сбор пройдет под руководством начальника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы объединения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице