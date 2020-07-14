14.07.2020 (22:33)

Саперы общевойсковой армии ЗВО уничтожили минное поле в Воронежской области





Саперы общевойсковой армии Западного военного округа уничтожили минное поле условного противника на полигоне «Погоново» в Воронежской области.

В рамках проведения «Единого дня инженерной подготовки» военные специалисты отработали ведение инженерной разведки на маршрутах выдвижения мотострелковых войск, а также отрабатывали нормативы по установке минного трала на специальную технику, уничтожение взрывоопасных предметов с использованием накладных зарядов, противоминных траков и при помощи роботизированного комплекса «Уран-6».

Также в ходе проведения учения инженерным дозором были обнаружены несколько завалов и минное поле. Военнослужащие отработали способы разведки и обозначения путей обхода и проделывание прохода в минно-взрывных заграждениях с помощью минного трала.

К проведению учения в рамках «Единого дня инженерной подготовки» было привлечено более 500 военнослужащих и свыше 30 единиц специальной техники.

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