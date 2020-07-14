14.07.2020 (22:27)
Разведчики общевойсковой армии ЗВО выполнили программу прыжков в Тамбовской области
Разведчики общевойсковой армии Западного военного округа выполнили программу прыжков в Тамбовской области.
Военнослужащие разведывательных подразделений провели десантирование из вертолетов Ми-8 АМТШ «терминатор» и самолетов военно-транспортной авиации Ан-12, а также приземление на ограниченные и неподготовленные площадки.
В ходе занятий разведчики выполнили прыжки в полной боевой экипировке с отработкой сброса дополнительного снаряжения с личным оружием, боеприпасами и ручными противотанковыми гранатометами РПГ-7Д.
Всего к проведению сборов привлечено более 500 военнослужащих разведывательных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа из Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей.
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