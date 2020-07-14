14.07.2020 (21:27)

На форуме «АРМИЯ-2020» пройдет викторина «Армейский-Квиз»

Конкурс вопросов и ответов пройдет под руководством Департамента государственных закупок Минобороны России с целью создания условий для патриотического воспитания молодежи.

Ожидается, что по итогам викторины представители подрастающего поколения приобретут новые знания в вопросах военного дела, истории Отечества, а также о подвигах предков.

СПРАВОЧНО:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 23 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обсуждение и разрешение наиболее актуальных проблем инновационного развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также других ключевых вопросов.

Более подробная информация об ее мероприятиях доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума «Rusarmexpo.ru».

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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