14.07.2020 (20:00)

На рейде Кронштадта состоялась первая дневная тренировка кораблей-участников Главного Военно-Морского Парада

С боевыми кораблями и катерами ВМФ России проведена первая дневная тренировка Главного военно-морского парада на рейде Кронштадта.

В тренировке приняли участие около 10 кораблей, в том числе большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Минск» и «Королев», корвет «Стойкий», малые ракетные и малые противолодочные корабли. Корабли в парадном строю отработали движение с заданной скоростью по утвержденному курсу в фарватере Кронштадтского рейда.

Руководил тренировкой заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев

Особое внимание уделялось специалистам электромеханическых боевых частей кораблей, от правильных действий которых напрямую зависело поддержание назначенной скорости хода кораблей в парадном строю при прохождении в акватории Кронштадта.

В ходе тренировки были проверены практические навыки вахтенных офицеров, штурманов и специалистов радиотехнических боевых частей кораблей по действиям с учетом навигационных особенностей Кронштадтского рейда. Отрабатывались вопросы связи, обмена сигналами

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