Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.07.2020 (20:00)

На рейде Кронштадта состоялась первая дневная тренировка кораблей-участников Главного Военно-Морского Парада

С боевыми кораблями и катерами   ВМФ России проведена  первая  дневная тренировка Главного военно-морского парада на рейде Кронштадта.

В тренировке приняли участие около 10 кораблей, в том числе  большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Минск» и «Королев», корвет «Стойкий», малые ракетные и малые противолодочные корабли. Корабли в парадном строю отработали движение с заданной скоростью по утвержденному курсу в фарватере Кронштадтского рейда.

Руководил тренировкой заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев

Особое внимание уделялось специалистам электромеханическых боевых частей кораблей, от правильных действий которых напрямую зависело    поддержание назначенной скорости хода кораблей в парадном строю при прохождении в акватории Кронштадта.

В ходе тренировки были проверены практические навыки вахтенных офицеров, штурманов и специалистов радиотехнических боевых частей кораблей по действиям с учетом навигационных особенностей  Кронштадтского рейда. Отрабатывались вопросы связи, обмена сигналами

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
Новости по теме:
Завершается подготовка морских пехотинцев, принимающих участие в мероприятиях в День ВМФ России
В акватории Каспийского моря прошла тренировка военно-морского парада ко Дню ВМФ России
Состоялась первая тренировка на Неве кораблей-участников Главного военно-морского парада
В ЮВО на базе Межвидового учебного центра инженерных войск проводится набор по специальности «военный водолаз»

Метки:
Военно-Морской Флот , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false