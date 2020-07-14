14.07.2020 (19:47)

Участники соревнований и их четырехлапые друзья прошли 300-метровую полосу препятствий

В Московской области, в учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации завершился очередной этап соревнований по преодолению 300-метровой полосы препятствий в рамках Всеармейского этапа международного конкурса «Верный друг-2020».

Кинологи со своими служебными собаками преодолели барьеры, лестницы, ползком под бронетранспортером и полосу инженерных заграждений, окопы и траншеи, ров с водой, имитирующий оборудованный пятиметровый участок перехода через препятствие.

Определит лучших: время прохождения полосы и правильность выполнения упражнений на данном этапе, которое оценит компетентная коллегия судей.

В конкурсе принимают участие 15 мужских и женских расчетов кинологов до 10 человек каждая команда. Кроме того, около 80 служебных собак различных пород от овчарок 4 разновидностей до русского черного терьера, возраст которых от 3 до 5 лет.

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