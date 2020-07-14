14.07.2020 (19:27)

Мотострелки ЦВО отработали тактику противодействия мобильным «бандгруппам» в Самарской области



Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали тактические приемы противодействия мобильным «бандгруппам» в Самарской области.

По замыслу учения, мотострелкам предстояло отразить удары мобильных групп условного незаконного вооруженного формирования, передвигающихся на пикапах. Расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» обнаружил передвижения противника, передав данные на командный пункт. Для ограничения маневра на маршрутах вероятного следования боевиков группа блокирования на бронетранспортерах БТР-82А организовала огневую засаду. На участках возможного прорыва военнослужащие создали участки сосредоточенного огня из 30-мм пушек БТР-82А, автоматического гранатомета АГС-17 и штатного вооружения. Затем личный состав на бронетранспортерах атакой сходу уничтожил условного противника.

Всего к учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники.

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