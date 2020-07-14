14.07.2020 (18:08)
Представитель Минобороны России в Словакии вручил гражданину этой страны награду «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества»
В Словацкой Республике состоялась церемония вручения ведомственной медали «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».
Руководитель Представительства Минобороны России в Словакии Анатолий Томников вручил награду гражданину Словакии
Михалу Ильканину в городе Свидник.
Михал Ильканин, будучи директором некоммерческой организации, на протяжении многих лет сотрудничает с Представительством Минобороны
в области военно-мемориальной работы, делая все возможное для сохранения памяти о советских солдатах и офицерах, сражавшихся за свободу Словакии от фашизма. Так, в прошлом году, по собственной инициативе за счет личных средств Михал Ильканин, получив все необходимые согласования, установил подсветку мемориала воинам Красной Армии в городе Свиднике, где покоятся более 9 тысяч военнослужащих.