14.07.2020 (18:08)

Представитель Минобороны России в Словакии вручил гражданину этой страны награду «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества»

В Словацкой Республике состоялась церемония вручения ведомственной медали «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».

Руководитель Представительства Минобороны России в Словакии Анатолий Томников вручил награду гражданину Словакии

Михалу Ильканину в городе Свидник.

Михал Ильканин, будучи директором некоммерческой организации, на протяжении многих лет сотрудничает с Представительством Минобороны

в области военно-мемориальной работы, делая все возможное для сохранения памяти о советских солдатах и офицерах, сражавшихся за свободу Словакии от фашизма. Так, в прошлом году, по собственной инициативе за счет личных средств Михал Ильканин, получив все необходимые согласования, установил подсветку мемориала воинам Красной Армии в городе Свиднике, где покоятся более 9 тысяч военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице