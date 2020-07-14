Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.07.2020 (18:08)

Представитель Минобороны России в Словакии вручил гражданину этой страны награду «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества»

В Словацкой Республике состоялась церемония вручения ведомственной медали «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».

Руководитель Представительства Минобороны России в Словакии Анатолий Томников вручил награду гражданину Словакии
Михалу Ильканину в городе Свидник.

Михал Ильканин, будучи директором некоммерческой организации, на протяжении многих лет сотрудничает с Представительством Минобороны
в области военно-мемориальной работы, делая все возможное для сохранения памяти о советских солдатах и офицерах, сражавшихся за свободу Словакии от фашизма. Так, в прошлом году, по собственной инициативе за счет личных средств Михал Ильканин, получив все необходимые согласования, установил подсветку мемориала воинам Красной Армии в городе Свиднике, где покоятся более 9 тысяч военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Москве состоялась рабочая встреча замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с представителями Минобороны Республики Судан
Начальник Генштаба ВС РФ провел телефонный разговор с главой штаба армии Франции
Минобороны России провело видеоконференцию Старших должностных лиц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и диалоговых партнеров
Повышение эффективности подготовки научных кадров станет предметом обсуждения в ходе Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020»

Метки:
Международная деятельность , Увековечение памяти павших при защите Отечества
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false