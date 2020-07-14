14.07.2020 (17:35)
Ульяновские десантники совершат восхождение на горные вершины высотой 2300 метров
Военнослужащие горных подразделений Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения отрабатывают ведение боевых действий в горной местности на базе Центра горной подготовки Красноярского края Ергаке.
В ходе обучения более 60 десантников осваивают технику передвижения по тропам, травянистым склонам, осыпям и моремам, учатся преодолевать скальные участки, форсировать горные реки в составе подразделения с транспортировкой вооружения и грузов и другим основам горной подготовки.
По завершению обучения личный состав сдаст практический и теоретический зачет по технике преодоления горных препятствий и совершит восхождение на пики Учителей и Молодежный высотой 2300 метров.
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