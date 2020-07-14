14.07.2020 (17:31)

Новому командиру гвардейского парашютно-десантного полка Тульского соединения ВДВ вручено Георгиевское знамя части

Командир Тульского воздушно-десантного соединения ВДВ гвардии полковник Евгений Тонких представил командованию и личному составу гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского нового командира гвардии полковника Павла Филяева.

В ходе торжественной церемонии командир соединения принял Георгиевское знамя воинской части из рук гвардии полковника Александра Шуваева, который командовал полком с 2017 года, и передал его новому командиру, который прибыл для дальнейшего прохождения службы из гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Улан-Удэ Республики Бурятия.

На митинге гвардии полковник Евгений Тонких пожелал полковнику Александру Шуваеву крепкого здоровья и карьерного роста, а новому командиру — передать знания и опыт, совершенствовать выучку подразделений и гордо нести знамя полка, выводя его на лидирующие места в Воздушно-десантных войсках.

«Вручая эту воинскую святыню в руки опытного командира гвардии полковника Павла Филяева, мы уверены, что традиции полка будут продолжены. Уверен в том, что новый командир не только не уронит престижа гвардейцев, но сохранит их и приумножит», — отметил командир соединения.

Справочно:

Гвардии полковник Павел Филяев окончил Рязанский институт Воздушно-десантных войск в 2002 году. После обучения занимал должности от командира парашютно-десантного взвода до заместителя командира отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

В 2016 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации. В июле 2020 года назначен командиром гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского.

Награжден двумя орденами Мужества, медалями.

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