14.07.2020 (17:26)

Команды ЮВО на всеармейском этапе АрМИ-2020 лидируют по количеству призовых мест

Команды Южного военного округа (ЮВО) на всеармейском этапе Армейских международных игр «АрМИ–2020» завоевали 11 призовых мест, выступив в 19 завершившихся конкурсах военно-полевой выучки.

На сегодняшний день «золото» заработали летчики, инженеры и специалисты войсковой ПВО в конкурсах «Авиадартс», «Безопасный маршрут» и «Чистое небо». В двух других состязаниях специалистов инженерных войск – «Инженерная формула» и «Открытая вода» подразделения отдельной инженерной бригады ЮВО в этом году заслужили «серебро». Второе место на пьедестале почета также заняли танкисты, водолазы и разведчики в конкурсах «Танковый биатлон», «Глубина» и «Отличники войсковой разведки».

«Бронза» досталась расчету комплекса беспилотных летательных аппаратов, ремонтникам автобронетанковой техники и команде военных медиков ЮВО в конкурсах «Соколиная охота», «Мастера автобронетанковой техники» и «Военно-медицинская эстафета».

В настоящий момент команды ЮВО продолжают выступления еще в четырех конкурсах: «Страж порядка», «Конный марафон», «Верный друг» и «Безопасная среда».

После 20 июля текущего года команды ЮВО вступят в борьбу за победу на всеармейском этапе соревнований инспекторов ВАИ «Дорожный патруль» и горных подразделений «Эльбрусское кольцо».

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