14.07.2020 (16:07)

Ставропольские юнармейцы покорят восточную вершину Эльбруса

Юнармейцы Ставропольского края поднимутся на самую высокую точку России — восточную вершину Эльбруса. Свое восхождение они посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники экспедиции — юнармейцы военно-патриотического центра «Партизан» из Георгиевска. В этот раз подняться на вершину выразили желание 55 мальчишек и девчонок из четырех отрядов. После первого этапа в группу зачислили два десятка добровольцев. Отбор был очень строгим: учитывались физическая форма, моральное состояние, знания по горной подготовке и даже успеваемость в школе.

«К Эльбрусу юнармейцы должны были выдвинуться в начале июля. Правда, из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом дату пришлось немного сдвинуть. Но ничего страшного, главное, что поставленная цель будет достигнута. Ребята не только проверят свою силу и выносливость, но и насладятся незабываемыми горными красотами Кавказа. Это те моменты, которые остаются в памяти на всю жизнь», — отметил начальник Главного штаба Юнармии, летчик-космонавт Герой России Роман Романенко.

Сначала группа юнармейцев расположится в базовом лагере на высоте 2600 метров. Еще это место называется поляной Эммануэля в честь императорского полководца, который в XIX веке руководил восхождением на Эльбрус. Следующая точка — на ледниках, на высоте 3800 метров. Здесь нужно пройти акклиматизацию, сделать несколько тренировочных выходов на скалы Ленца. И завершающий этап — покорение высоты 5621 метр, где юнармейцы установят копию Знамени Победы.

«Кроме того, мы берем с собой флаги России, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и движения «Юнармия». Тем самым мы хотим показать единство народов, которое скреплено кровью наших предков. Что касается самого похода, то при благоприятных климатических условиях он займет 10–12 дней», — поделился начальник местного штаба Юнармии в Георгиевске, директор военно-патриотического центра «Партизан» Сергей Пыльцын.

На вершине Эльбруса пройдет историческая реконструкция. Юнармейцы в маскхалатах дадут салют из охолощенного оружия. Они сделают 75 символичных залпов в честь юбилея Великой Победы. Это будет первый салют с 1943 года, который прогремел на вершине Эльбруса после битвы за Кавказ.

Участниками экспедиции «Эльбрус–2020» стали четыре отряда. Они созданы на базе воинских частей Южного военного округа, а над одним шефствует спецназ управления ФСИН Ставропольского края. Планируется, что в 2021 году к акции также подключатся юнармейцы из других регионов.

Напомним, в прошлом году юнармейцы совместно с экспедиционным центром Минобороны России покорили «Эльбрусское кольцо». Это горный поход вокруг Эльбруса протяженностью 110 километров.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице