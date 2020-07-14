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14.07.2020 (15:56)

Морские пехотинцы Северного флота приступили к подготовке ко Дню Военно-Морского Флота России

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Личный состав отдельной бригады морской пехоты Северного флота приступил к подготовке к военно-спортивному празднику, посвящённому Дню Военно-Морского Флота России, который состоится 26 июля на рейде города Североморска.

Одним из самых зрелищных эпизодов праздника является высадка морского десанта с больших десантных кораблей, в которой примут участие морские пехотинцы Северного флота.

В тренировках, которые проходят в губе Грязная Кольского залива, принимают участие военнослужащие десантно-штурмового батальона на штатной технике – бронетранспортерах БТР-80. В течение недели морские пехотинцы совместно с экипажем большого десантного корабля «Кондопога» отработают погрузку и выгрузку бронетехники на борт десантного корабля, высадку морского десанта способами на плав и на упор.

До начала тренировок механики-водители прошли подготовку на полигонах соединения, изучили и отработали тактические действия экипажей бронетранспортеров в составе подразделений на воде.

Морская десантная подготовка является одним из основных видов боевой подготовки соединений сухопутных и береговых войск Северного флота, которая позволяет подготовить личный состав к десантированию техники на неподготовленное побережье, в том числе островов Северного Ледовитого океана.

В День Военно-Морского Флота России морские пехотинцы покажут свое мастерство во время военно-спортивного праздника жителям и гостям города Североморска.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Морская пехота , Главный военно-морской парад
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