14.07.2020 (15:42)
В Тагильском ракетном соединении состоялся концерт на полевых позициях
В Свердловской области для военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) состоялся выездной концерт, который проходил на полевых позициях.
Концерт был подготовлен творческим коллективом «Новая эра» Тагильского ракетного соединения, в котором приняли участие юнармейцы из Нижней Салды Алёна Суетина и Полина Вожакова.
Участники коллектива исполнили для военнослужащих самые известные песни фронтовых лет.
Ребятам удалось скрасить будни солдат праздничным концертом и узнать о жизни и быте военнослужащих на полевых позициях, а также попробовать полевую кухню.
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