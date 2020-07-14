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14.07.2020 (15:42)

В Тагильском ракетном соединении состоялся концерт на полевых позициях

В Свердловской области для военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) состоялся выездной концерт, который проходил на полевых позициях.

Концерт был подготовлен творческим коллективом «Новая эра» Тагильского ракетного соединения, в котором приняли участие юнармейцы из Нижней Салды Алёна Суетина и Полина Вожакова.

Участники коллектива исполнили для военнослужащих самые известные песни фронтовых лет.

Ребятам удалось скрасить будни солдат праздничным концертом и узнать о жизни и быте военнослужащих на полевых позициях, а также попробовать полевую кухню.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
Юнармия , РВСН , Концерты , Военно-патриотическое воспитание
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