14.07.2020 (15:07)

Российские вертолетчики выполнили полеты в высокогорье Таджикистана

Российские летчики авиационной группы 201-й военной базы приступили к учебно-тренировочным полетам на вертолетах Ми-24 и Ми-8 в высокогорье Таджикистана.

В ходе полетов вертолетчики отработали поисковые мероприятия по обнаружению людей и техники на горной, равнинной местности и в труднодоступных районах высокогорья. Также экипажи выполнили полетные задания по обнаружению и распознаванию объектов и целей условного противника, баз незаконных вооруженных формирований и диверсионно-террористических групп условного противника.

Пилоты отработали навыки пилотирования при прохождении горных ущелий, облете вершин и скальных участков, посадку вертолетов на площадки, расположенные на высоте до 3 тыс. метров над уровнем моря.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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