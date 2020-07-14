Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.07.2020 (14:09)

Минометчики ЦВО учились уничтожать подземные склады противника на учении под Оренбургом

Военнослужащие минометных подразделений Центрального военного округа провели учение в Оренбургской области, в ходе которого уничтожили подземные склады условного противника.

Стрельбы прошли на Тоцком полигоне. Для нанесения огневого поражения привлекались расчеты 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани» и 82-мм минометов 2Б14 «Поднос», а также тяжелые самоходные минометы «Тюльпан». Военнослужащие выполнили огневые задачи в составе отдельных расчетов,  взводов и батарей с закрытой огневой позиций на дальности от одного до пяти километров. При этом от минометчиков требовались правильность и быстрота развертывания комплексов на огневой позиции, определение размера цели и ее координаты.

Для определения установок по цели и корректировки огня командирам в качестве средства наблюдения разрешалось пользоваться только биноклем. Особое внимание уделялось на выбор типа боеприпаса, способное пробить защитные перекрытия и нанести непосредственное поражение подземным объектам.

К учению привлекались более 600 военнослужащих, было задействовано около 80 единиц вооружения и боевой техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
На полигоне «Кара-Хаак» в республике Тыва стартовал всеармейский этап конкурса «Конный марафон»
Шесть вертолетов Ми-8 ЦВО прошли модернизацию на авиационном заводе в Улан-Удэ
Курсанты военного учебного центра Уральского федерального университета совершили первые прыжки с парашютом
Артиллеристы ЦВО из Поволжья провели учение по уничтожению укрепленных районов условного противника под Оренбургом

Метки:
ВВТ , Центральный военный округ , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false