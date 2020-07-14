14.07.2020 (14:09)

Минометчики ЦВО учились уничтожать подземные склады противника на учении под Оренбургом

Военнослужащие минометных подразделений Центрального военного округа провели учение в Оренбургской области, в ходе которого уничтожили подземные склады условного противника.

Стрельбы прошли на Тоцком полигоне. Для нанесения огневого поражения привлекались расчеты 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани» и 82-мм минометов 2Б14 «Поднос», а также тяжелые самоходные минометы «Тюльпан». Военнослужащие выполнили огневые задачи в составе отдельных расчетов, взводов и батарей с закрытой огневой позиций на дальности от одного до пяти километров. При этом от минометчиков требовались правильность и быстрота развертывания комплексов на огневой позиции, определение размера цели и ее координаты.

Для определения установок по цели и корректировки огня командирам в качестве средства наблюдения разрешалось пользоваться только биноклем. Особое внимание уделялось на выбор типа боеприпаса, способное пробить защитные перекрытия и нанести непосредственное поражение подземным объектам.

К учению привлекались более 600 военнослужащих, было задействовано около 80 единиц вооружения и боевой техники.

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