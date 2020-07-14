14.07.2020 (14:06)

Связисты ЦВО обеспечили скрытое управление войсками

Военнослужащие подразделений связи 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) обеспечили скрытое управление войсками в сибирских регионах.

Учение военных связистов проходило на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайском крае и Республике Тыва. Военнослужащие на штатной технике совершили марши в назначенные районы, где развернули радиостанции и организовали устойчивую радиосвязь по различным каналам на расстоянии более 1000 км. В учении были задействованы современная техника и средства связи, такие как телекоммуникационный комплекс П-260Т «Редут-2УС», благодаря которому была установлена устойчивая радиосвязь на передающие радиостанции, станции связи средней мощности Р-160-05, выполняющие роль ретрансляторов, цифровой комплекс связи П 240И-4 «Переселенец», который был использован для создания закрытых каналов, а также для обеспечения видеотрансляций и сотовой связи.

В учении было задействовано свыше 1000 военнослужащих и более 200 единиц военной и специальной техники.

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