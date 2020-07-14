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14.07.2020 (14:03)

С разведчиками армейского корпуса Балтийского флота проведены занятия по воздушно-десантной подготовке

На полигоне Хмелевка в Калининградской области с разведчиками армейского корпуса Балтийского флота проведены занятия по воздушно-десантной подготовке.

В ходе практических тренировок военнослужащие совершенствовали навыки десантирования со штатным оружием в полной боевой выкладке. После приземления они отработали вопросы обороны района высадки, захвата и удержания укрепленных огневых точек. Разведчики армейского корпуса совершили учебно-тренировочные прыжки с парашютом с высоты 1000 метров из вертолётов Ми-8 морской авиации Балтийского флота.

Для получения допуска к совершению прыжков с парашютом каждый военнослужащий после подготовительного курса по воздушно-десантной подготовке сдал теоретические и практические нормативы и зачеты по укладке основного и запасного парашютов, а также отработал свои действия на специальных тренажёрах.

Всего в занятиях приняли участие около 100 военнослужащих.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Разведывательные подразделения
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