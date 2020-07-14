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14.07.2020 (14:00)

Завершается подготовка морских пехотинцев, принимающих участие в мероприятиях в День ВМФ России

В соединении морской пехоты Балтийского флота (БФ) завершается практическая подготовка водителей, которые будут управлять бронетранспортёрами БТР-82А на плаву во время военно-спортивного праздника в День Военно-Морского Флота России.

Занятия проводятся поэтапно. Сначала технику подготовили к преодолению водных преград, с проверкой герметичности боевых машин. Затем морские пехотинцы нарабатывали умение преодолевать водную преграду в составе подразделений, с отработкой выхода бронетранспортеров из большого десантного корабля (БДК) непосредственно в воду в условиях базы, развертывание их в боевой порядок, движение в составе подразделения, стрельбу на ходу и умение держать дистанцию между машинами.

В этом году для участия в торжественных мероприятиях привлекается до 20 бронетранспортёров со штатными водителями. Все они прошли теоретическую и практическую подготовку, а также получили необходимую практику вождения.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Морская пехота , Западный военный округ
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