14.07.2020 (13:55)

Участники конкурса на лучший экипаж РХБ разведки «Безопасная среда» посетили филиал парка «Патриот» в Ярославской области

В Ярославской области организаторы конкурса на лучший экипаж радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки «Безопасная среда» для участников соревнований организовали экскурсию в филиал парка «Патриот».

В ходе экскурсии специалистам был представлен обновленный военно-исторический комплекс «Партизанская деревня».

Военнослужащие ознакомились с выставкой поисковых отрядов Костромской области, на которой были представлены личные вещи военнослужащих времен Великой Отечественной войны, образцы как современной, так и исторической военной техники, а также узнали о жизни и быте партизанских отрядов.

Более 200 специалистов — 16 экипажей РХБ защиты из военных округов, военной академии, 1-й мобильной бригады РХБ защиты, 9-го полка РХБ защиты (чрезвычайного реагирования), а также команды МЧС России — прибыли в Ярославскую область для участия в конкурсе на лучший экипаж РХБ разведки.

Соревнования продлятся до 19 июля.

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