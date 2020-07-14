Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.07.2020 (13:04)

Поисковики из Чувашии отправились в экспедицию «Мурманск-2020»

Поисковики из Чувашии отправились в экспедицию «Мурманск-2020», организованную при поддержке Министерства обороны и Русского географического общества.

Перед участниками экспедиции стоит задача по исследованию и поиску на побережье Баренцева моря оборонительных сооружений, боевой техники, вооружения времен Великой Отечественной войны и их эвакуации в порт Лиинахамари, расположенный в Мурманской области.

В рамках экспедиции поисковики уже передали ствол орудия Pak 97/38 1918 года выпуска с полуострова Крестовый на десантный катер.

Кроме того, поисковики посетили рудник Самуил и бухту в районе залива Арес-Вуоно.

«В довоенные годы финны вели в руднике добычу высококачественного свинца, а в войну штольни активно разрабатывались немцами. В бухте же в годы войны немцы размещали артиллерию. Поисковиками был произведён осмотр одной из пушек, найденных там, и обнаружено ещё одно орудие — казематная 47-мм чехословацкая пушка. Орудие также было отправлено в порт Лиинахамари», — рассказал руководитель экспедиции Дмитрий Алексеев.

Все найденное в рамках экспедиции будет отреставрировано и размещено в музее Министерства обороны.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
На полигоне «Кара-Хаак» в республике Тыва стартовал всеармейский этап конкурса «Конный марафон»
Шесть вертолетов Ми-8 ЦВО прошли модернизацию на авиационном заводе в Улан-Удэ
Курсанты военного учебного центра Уральского федерального университета совершили первые прыжки с парашютом
Артиллеристы ЦВО из Поволжья провели учение по уничтожению укрепленных районов условного противника под Оренбургом

Метки:
Русское географическое общество , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false