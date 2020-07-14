14.07.2020 (12:03)

Под Тверью прошли полеты самого большого в мире турбовинтового самолета Ан-22 «Антей»

В Тверской области на базе соединения военно-транспортной авиации прошли полеты с участием самого большого в мире турбовинтового самолета Ан-22 «Антей».

В ходе мероприятия экипаж выполнил полет по заданному маршруту по приборам, а также отработал действия в различных нештатных ситуациях, включая отказ двигателя, радиосвязи и элементов системы управления.

На протяжении всего полета осуществлялось взаимодействие с группами руководства полетами.

Справочно:

Ан-22 «Антей» — тяжёлый турбовинтовой транспортный самолёт. Предназначен для перевозки на большие расстояния тяжёлого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способами воздушных десантов.

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