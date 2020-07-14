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14.07.2020 (11:47)

Сотрудники Тулунского военкомата Иркутской области помогли отыскать родственников красноармейца, погибшего подо Ржевом

Родственники красноармейца Федора Фроловича Приходько, уроженца Тулунского района Иркутской области, были найдены при содействии военного комиссариата города Тулун.

Федор Фролович ушел на фронт 9 ноября 1941 года, дома у него осталась жена и шестеро детей. Останки солдата были обнаружены в ходе экспедиции «Ржевский рубеж» поисковыми отрядами ИКПЦ «Наше наследие» в районе урочища Воробьево в Ржевском районе Тверской области. Личность военнослужащего установили на основании солдатского медальона.

По запросу поисковиков военкомат города Тулун опубликовал информацию о розыске родственников красноармейца Федора Приходько в газете. Дети Федора Фроловича увидели заметку и откликнулись на публикацию.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Поисковики
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