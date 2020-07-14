14.07.2020 (10:56)

Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны РФ завершило благоустройство детских площадок на территории десяти военных городков

ФГБУ «Центрального жилищно-коммунального управления» Минобороны Российской Федерации завершена активная фаза по установке детских площадок в военных городках на территории страны в 2020 году.

Всего с апреля текущего года по настоящее время в ходе благоустройства завершен монтаж детских площадок с установкой игрового оборудования в 10 военных городках, расположенных в Республике Карелия, Чеченской Республике, Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, Московской, Новгородской, Калужской областях.

Выполнение работ производилось с учетом климатических зон расположения площадок и в строгом соответствии с требованиями ГОСТа

по данным видам работ. Площадки оснащены травмобезопасным покрытием из каучуковой крошки, а все малые архитектурные формы выполнены из качественных и безопасных материалов.

«Строительство и ремонт детских площадок — это лишь один из элементов работы по повышению качества жизни военнослужащих и членов их семей, проживающих в военных городках. Учреждением проводится работа по благоустройству придомовых территорий, строительству стоянок автотранспорта», – заявил начальник ФГБУ «Центрального жилищно-коммунального управления» Министерства обороны Российской Федерации Александр Жданов.

Всего за период своей работы (с апреля 2017 года) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России установлено 37 детских площадок в 34 военных городках, расположенных на всей территории страны от Тихого океана

до Белого моря.

В 2021 году силами ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России запланированы работы по установке 8 детских площадок в 8 военных городках.

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