14.07.2020 (10:19)

Личный состав отряда ПДСС Черноморского флота выполнил подводные стрельбы

Военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Новороссийской военной морской базы Черноморского флота выполнили подводные стрельбы из специального оружия в рамках отработки учебно-боевых задач в специально оборудованном полигоне в акватории Черного моря.

В ходе занятий личный состав выполнил упражнения по ориентированию под водой группы водолазов в различное время суток в полном водолазном снаряжении.

В подводном положении бойцы отряда ПДСС отработали навыки стрельбы из подводного пистолета и подводного автомата по неподвижным и движущимся мишеням. В качестве подводных мишеней использовались специальные ростовые макеты-мишени.

В ходе выполнения учебно-боевых задач подводные пловцы также отработали водолазные спуски на различные глубины, передвижение по заданному маршруту в условиях ограниченной видимости и способы оказания медицинской помощи водолазу при получении им баротравм различной степени тяжести.

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