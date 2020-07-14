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14.07.2020 (09:45)

В акватории Каспийского моря прошла тренировка военно-морского парада ко Дню ВМФ России

Фото Видео

В акватории Каспийского моря состоялась тренировка военно-морского парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота России. В Дагестане подобное мероприятие в День ВМФ впервые пройдет 26 июля. Репетиция у берегов Каспийска прошла в сложных погодных условиях.

Сразу после парада состоится военно-спортивный праздник, в рамках которого экипажи кораблей и судов обеспечения, а также морские пехотинцы продемонстрируют эпизоды боевой подготовки, включая высадку морского тактического десанта на побережье условного противника.

Всего в праздновании Дня ВМФ будет задействовано около 30 единиц кораблей, судов обеспечения и боевой техники Каспийской флотилии, в том числе ракетные и артиллерийские корабли и катера, противодиверсионный катер, гидрографические судна, минно-тральные корабли, десантные катера, патрульные катера типа «Раптор», а также бронетранспортеры БТР-82АМ.

Кроме того, жители и гости Каспийска смогут посетить выставку вооружения и военной техники береговых частей КФл.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Главный военно-морской парад , Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Южный военный округ , Корабли
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