14.07.2020 (09:35)

Состоялась первая тренировка на Неве кораблей-участников Главного военно-морского парада

Двадцать боевых кораблей и катеров ВМФ России приняли участие в первой тренировке Главного военно-морского парада, которая состоялась в акватории Невы.

Тренировка была проведена с 04.00 до 05.30 утра. Специально для этого был изменен график развода мостов. Корабли и катера прошли в парадном строю в составе тактических групп от Благовещенского до Троицкого мостов. По указанию главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, тренировку провел командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов.

В кильватерном строю, в частности, прошли новейшие малые ракетные корабли «Советск» и «Великий Устюг», корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов», тактические группы противодиверсионных катеров типа «Грачонок», патрульные катера «Раптор», десантные катера и впервые принимающие участие в параде новейшие большие гидрографические катера «Георгий Зима» и «Михаил Казанский».

Рабочая группа, состоящая из представителей Главного командования ВМФ и Ленинградской военно-морской базы со специальной площадки на набережной у Сенатской площади произвела замеры интервалов между кораблями. Особое внимание при этом уделялось соблюдению экипажами заданной скорости хода, четкого удержания кораблей на заданном курсе.

В ходе тренировки проверялась работа корабельных расчетов «Главный командный пункт корабля - боевой информационный пост –штурман», вахтенных офицеров, специалистов штурманских боевых частей кораблей.

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