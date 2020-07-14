14.07.2020 (09:28)

Разведчики ЮВО приступили к занятиям по воздушно-десантной подготовке на горном полигоне Дарьял

Более 100 военнослужащих разведывательных подразделений Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии в ходе занятий по воздушно-десантной подготовке на горном полигоне Дарьял выполнят программу прыжков с парашютом.

Разведчики совершат около 500 прыжков с парашютом серий Д-10 из вертолета 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО Ми-8 АМТШ с высоты от 600 до 2 тыс. м со штатным вооружением и снаряжением.

Военнослужащие отработают технику прыжков с задержкой раскрытия парашюта от 3 до 20 сек., а также с дополнительным грузом до 30 кг в специально уложенном контейнере ГК-30 на ограниченные площадки, выполнят стрельбу из штатного оружия в воздухе.

На специализированном воздушно-десантном комплексе, который оборудован на горном полигоне Дарьял, разведчики изучат порядок действий в случае возникновения нештатных ситуаций.

Также в ходе десантирования будут выполняться комплексные мероприятия по тактико-специальной подготовке на незнакомой местности с применением современных комплексов разведки, а также ориентированию на местности по карте с использованием GPS-навигаторов.

Занятия с разведчиками ЮВО проходят в рамках сбора по воздушно-десантной подготовке, который продлится до конца июля.

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