14.07.2020 (09:24)

На Северном Кавказе и в Закавказье завершились лагерные сборы с разведчиками ЮВО

Разведчики 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и в Закавказье приняли участие в полевых выходах, которые проходили на общевойсковых полигонах Серноводский, Тарское, Дзарцеми, Альпийский, Гвардеец и Калиновский.

В сборах было задействовано более 2,5 тыс. разведчиков разведывательного и мотострелковых соединений, дислоцированных в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Южной Осетии.

Во время полевого выхода с военнослужащими проведены занятия по тактико-специальной подготовке и вождению бронетранспортеров БТР-82А, бронированных автомобилей «Тигр», «Тайфун» и КамАЗ «Мустанг».

Также разведчики входе сбора выполнили упражнения учебных стрельб из вооружения БТР-82А, специальных снайперских винтовок «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег» и автоматов Калашникова АК-74, отработали приёмы и способы ведения разведки в сложной обстановке днём и ночью в разных погодных условиях.

Завершением полевого выхода стали тактико-специальные учения с применением беспилотной авиации. Кроме того, разведчики выполнили задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

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